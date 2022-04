Stage de marionnettes : “Ma vie de livre” Le Zèbre – Albert Albert Catégories d’évènement: Albert

Venez donner vie à des livres découpés en créant votre propre marionnettes. Accompagné de Luc-Vincent Perche, marionnettiste, chaque participant pourra ensuite lui donner vie et la mettre en scène. Un stage pour découvrir l’art de la marionnette mais aussi laisser libre cours à votre imagination.

Gratuit sur inscription

Le Zèbre d’Albert propose un stage de marionnettes du 19 au 22 avril 2022, ouvert aux 13-16 ans. Le Zèbre – Albert 7 rue de la République, 80300 Albert Albert Somme

