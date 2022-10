Stage de marionnettes – Animaux animés – Jeune public – 7 ans et plus

2022-10-24 14:00:00 – 2022-10-25 17:00:00 Animateur : Céline Bernhard

Contenu : Jour 1 : Découverte de la marionnette de type muppet à bouche articulée, construite à partir d’une simple

chaussette. Chat, Chien, cochon, vache ou dragon… sortent de la valise et évoluent dans le castelet mis à

disposition. Les enfants construisent le personnage de leur choix.

Jour 2 : Les enfants apprennent les bases de la manipulation. Leurs marionnettes prennent vie dans le

castelet, se rencontrent et peuvent maintenant raconter des histoires ! Public : enfants de 7ans et plus , sur réservation

Nombre de places : 8

L’association se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre d’inscrit est inférieur à 5. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

