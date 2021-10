Saint-Léger-lès-Domart Saint-Léger-lès-Domart Saint-Léger-lès-Domart, Somme Stage de marionnette et vidéo Saint-Léger-lès-Domart Saint-Léger-lès-Domart Catégories d’évènement: Saint-Léger-lès-Domart

Saint-Léger-lès-Domart Somme Saint-Léger-lès-Domart Retrouvez du mardi 2 au vendredi 5 novembre 2021 un stage de marionnette et vidéo à la salle des fêtes de Saint-Léger-lès-Domart.

Stage dédié au ados (12-17 ans) de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 Gratuit – places limitées

Infos et inscriptions au 03.22.39.40.48 – h.parent@nievresomme.fr Apporter un objet de la vie quotidienne (qui ne sera pas récupéré) ex: casseroles, tasses, livre, horloge, sac à dos… (éviter la couleur verte et bleu pour la vidéo)

Se munir de son téléphone si possible pour filmer

