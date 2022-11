Stage de MAO Figeac, 4 décembre 2022, Figeac.

Stage de MAO

Auditorium Oum Kalsoum Figeac Lot

2022-12-04 13:30:00 – 2022-12-04 18:30:00

Figeac

Lot

Sur réservation au 06.50.08.12.02.Possibilité d’amener son instrument.

On compose une musique ensemble, on l’enregistre, on l’arrange, on la mixe.. et on monte le son!

Ecole de musique de Figeac

Figeac

dernière mise à jour : 2022-11-19 par