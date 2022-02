Stage de manipulation de marionnettes Académie Internationale des Arts du Spectacle Versailles Catégories d’évènement: Versailles

**Stage de manipulation de marionnettes** Découvrir et apprendre les bases de la manipulation des marionnettes, par la Compagnie Les Marionnettes dell’Arte dirigée par Alexandre Abbas. SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MARS DE 10h À 13h De 6 à 10 ans Tarif : 50 euros pour 6 heures de stage Inscription : [[marionnettes.dellarte@gmail.com](mailto:marionnettes.dellarte@gmail.com)](mailto:marionnettes.dellarte@gmail.com) Dans le cadre du Baz’arts des mômes

6h de stage pour devenir marionnettiste en herbe Académie Internationale des Arts du Spectacle 17, rue Anatole France 78000, Versailles Versailles Porchefontaine Yvelines

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T13:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T13:00:00

