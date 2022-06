Stage de Mandala tissé Les Pechs du Vers Les Pechs du Vers Catégories d’évènement: 46360

LES PECHS DU VERS

Stage de Mandala tissé Les Pechs du Vers, 11 juin 2022, Les Pechs du Vers. Stage de Mandala tissé Saint-Cernin Le Bavardou Les Pechs du Vers

2022-06-11 14:00:00 – 2022-06-11 17:00:00 Saint-Cernin Le Bavardou

Les Pechs du Vers 46360 Les Pechs du Vers Rendez-vous à Saint-Cernin, avec Oriane pour découvrir le mandala tissé. Elle vous fera découvrir l’histoire de cette pratique traditionnelle mexicaine, tout en créant et fabriquant votre propre mandala. Le prix du stage comprend le matériel. Sur réservation. Le Café associatif le Bavardou propose une foule de concerts et d’animations tout au long de l’année. +33 6 51 59 24 75 Rendez-vous à Saint-Cernin, avec Oriane pour découvrir le mandala tissé. Elle vous fera découvrir l’histoire de cette pratique traditionnelle mexicaine, tout en créant et fabriquant votre propre mandala. Le prix du stage comprend le matériel. Sur réservation. Nimeya

Saint-Cernin Le Bavardou Les Pechs du Vers

dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: 46360, LES PECHS DU VERS Autres Lieu Les Pechs du Vers Adresse Saint-Cernin Le Bavardou Ville Les Pechs du Vers lieuville Saint-Cernin Le Bavardou Les Pechs du Vers Departement 46360

Les Pechs du Vers Les Pechs du Vers 46360 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-pechs-du-vers/

Stage de Mandala tissé Les Pechs du Vers 2022-06-11 was last modified: by Stage de Mandala tissé Les Pechs du Vers Les Pechs du Vers 11 juin 2022 46360 Les Pechs du Vers

Les Pechs du Vers 46360