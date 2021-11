Cambremer Rue du Coteau,cambremer Calvados, Cambremer Stage de Magie Rue du Coteau,cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

L’an dernier, Justin, notre super magicien que vous aviez peut-être croisé à la première édition du festival Hurlu Belles Rues, avait proposé des stages magie pour les enfants et les ados/adultes. La deuxième session du groupe ados/adultes avait dû être annulée à cause du deuxième confinement. Bonne nouvelle ! Justin propose une dernière session de rattrapage pour ceux qui n’avaient pas pu y assister. Cela se déroulera le dimanche 14 novembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 Salle du Coteau ! N’hésitez pas à vous inscrire par retour de mail : [contact@etre-enchante.org](mailto:contact@etre-enchante.org)

