Stage de Lyre: Découverte & Perfectionnement Morlaix, samedi 2 novembre 2024.

Le monde des Morts chez les Celtes Portrait d’une Rock-Star de l’Âge du Fer.

Le Samhain est une fête millénaire qui marque chez les Celtes la nouvelle année. C’est lors de ce temps sacré, à la marge de la vieille année qui meurt et de la nouvelle qui s’annonce, là où la mort rencontre la vie, que les Celtes s’adressent à leurs ancêtres, leur rendent hommage et festoient avec eux, car celui qui demeure vivant dans les mémoires ne meurt jamais.

C’est au IXe siècle que le pape Grégoire déplace la Toussaint au 1er novembre, afin qu’elle coïncide avec Samhain et devienne plus tard la fête d’Halloween, appréciée des petits et des grands.

Julian vous parlera du rapport particulier que cultivaient les peuples celtes avec la mort et le monde d’après. Il vous présentera notamment un remarquable Imago, précisément consacré au culte des anciens, le fameux buste du Barde à la lyre découvert à Paule (22) en 1988 et auquel son équipe a consacré une mission scientifique en 2018 ayant permis de nombreuses reconstitutions.

Nous aborderons les techniques d’interprétation avec le support de trois tablatures, et nous aurons le plaisir de vous faire découvrir leur origine ainsi que leurs principaux interprètes

Le Bransle de l’Ours: une danse populaire pratiquée dans toute l’Europe. Son origine est ancienne et remonte au Moyen- Âge.

Les Filles de La Rochelle: également connues sous les noms “Où sont les filles de la Rochelle” et “Le Merveilleux Navire,” sont des chants de marins originaires des côtes atlantiques de France.

Down to the River to Pray: La plus ancienne version de cette chanson est connue sous le nom de “The Good Old Way”.

Comme à chaque fois, nous terminerons par un moment de convivialité autour d’un bon café ou d’une tasse de thé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-02 14:00:00

fin : 2024-11-02 17:00:00

Morlaix 29600 Finistère Bretagne contact@lyre-academy.com

