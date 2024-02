Stage de Lyre: Découverte & Perfectionnement Morlaix, samedi 20 avril 2024.

À l’occasion du Printemps des Poètes, Julian vous présentera les différentes mentions de la lyre au sein des œuvres de certains des plus célèbres poètes de l’Antiquité, parmi lesquels Homère, Ovide, Posidonius, Strabon, etc.

Au-delà de ces œuvres méditerranéennes traitant de la lyre dans le contexte méditerranéen, Julian vous proposera quelques extraits choisis et des témoignages contemporains relatant la pratique de la lyre au sein du monde celte.

Ce stage est destiné aux lyres antiques et médiévales à 7 cordes (celtique, grecque, romaine, kravik, et autres lyres contemporaines).

Nous aborderons les techniques d’interprétation avec le support de trois tablatures, et nous aurons le plaisir de vous faire découvrir leur origine ainsi que leurs principaux interprètes

Hymne à la joie En l’honneur du Printemps des Poètes, nous vous proposerons de travailler l’Ode à la joie, la célèbre composition de Beethoven adaptée du poète Friedrich von Schiller.

M’en revenant de noce Un grand classique de la chanson traditionnelle du Berry.

You Are My Sunshine Cette chanson est un grand classique de la musique country, popularisée par Jimmie Davis, puis plus récemment par le film O’Brother des frères Cohen.

Comme à chaque fois, nous terminerons par un moment de convivialité autour d’un bon café ou d’une tasse de thé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

Morlaix 29600 Finistère Bretagne contact@lyre-academy.com

