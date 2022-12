Stage de loisir créatifs spécial Noël Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Stage de loisir créatifs spécial Noël Bergerac, 21 décembre 2022, Bergerac . Stage de loisir créatifs spécial Noël 1 rue Saint Louis Bergerac Dordogne

2022-12-21 – 2022-12-21 Bergerac

L'Atelier Garance vous propose deux stages de loisirs créatifs pour les enfants. De 14h à 16h : venez fabriquer votre carte pop up spécial noël De 16h à 18h : venez fabriquer votre boîte spécial noël Le matériel est fourni

