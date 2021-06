Stage de LINDY HOP (danse swing) + après midi dansante Rock-Swing-Lindy + auberge espagnole CHATEAU HAUT-GRAVIER, 27 juin 2021-27 juin 2021, Pugnac.

Stage de LINDY HOP (danse swing) + après midi dansante Rock-Swing-Lindy + auberge espagnole

CHATEAU HAUT-GRAVIER, le dimanche 27 juin à 11:30

Bonjour à tous ! RDV le **Dimanche 27 juin de 11h30 à 19h** pour une journée festive et conviviale sur le thème « rock-swing-lindy », avec cours de Lindy Hop, pique-nique + vins et après-midi dansant sur la propriété viticole de Christine Petit ▪️**Inscription obligatoire avant le 24 Juin** auprès de Valentin. ▪️Chacun amène son pique-nique, couverts et son verre. Tables et bancs à disposition en extérieur. ?boissons sur place 1€ le verre blanc, rosé, ou rouge. Ou achat à la bouteille : – rosé 4€ , – blanc 5€, – rouge entre 5 et 7€ Il vous est demandé de jouer le jeu et d’acheter au moins des bouteilles ou 1 carton de 6 avant le début des festivités. Tarif joint. ▪️8€ la journée ?**Château Haut-Gravier** Chemin de Mévret 33710 Pugnac 20 minutes plus loin que le Dan’s. Pensez covoiturage ! Au plaisir de partager à nouveau notre passion de la danse dans la joie et la bonne humeur. Christine, Valentin & Audrey

8 €

Venez découvrir le LINDY HOP danse reine des danses swing

CHATEAU HAUT-GRAVIER Chemin de Mévret 33710 Pugnac Gironde



