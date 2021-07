Bénodet Bénodet Bénodet, Finistère Stage de l’Euro du FCO Bénodet Bénodet Catégories d’évènement: Bénodet

Bénodet Finistère Stage de football proposé par de FCO à l’attention des enfants licenciés entre 2008 & 2012.

Au programme foot golf, Beach soccer, Bowling, Futsal + des surprisses.

