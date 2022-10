Stage de lecture et d’écriture Le Crotoy Le Crotoy Catégories d’évènement: Le Crotoy

Somme Le Crotoy 10 10 10 Stage de lecture « A table », thématique gastronomie et les plaisirs de la bonne chair, dans le cadre de la semaine du goût. Atelier d’écriture et lecture de recettes personnelles mises en forme littéraire, animé par la compagnie du « Passe muraille ».

A 19h, apéro-lecture à la galerie le « Saint-Michel ». +33 3 22 31 02 98 https://villeducrotoy.fr/le-crotoy/ateliers-pour-petits-et-grands/ Le Crotoy

