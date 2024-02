Stage de lecture à voix haute en Bourgogne Place André Grosjean Monceaux-le-Comte, samedi 13 avril 2024.

L’apprentissage de la lecture à haute voix a pour but d’initier à l’art d’interpréter, de façon la plus juste possible, des œuvres littéraires de tous genres et de toutes époques. Au cours de ce stage, découvrez les clés et les techniques pour capter un auditoire et faire entendre les intentions de l’auteur.

À travers divers exemples de textes proposés par le formateur, le participant découvrira comment un lecteur sonore doit procéder techniquement pour aborder un texte lyrique, un texte composé de dialogues, un monologue intérieur, une scène de combat, un texte explicatif, etc.

Ce stage aborde également les défauts les plus courants comme la lecture neutre, chantée ou mimée et enseigne l’équilibre et le positionnement du corps, la décontraction, le souffle et développe la voix, son instrument de travail.

•••

Lecteurs professionnels, Les Livreurs proposent des formations en lecture à haute voix, art oratoire et Solo Théâtre à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, Assas, ENA, à l’Institut Français de la Mode et à l’Institut Catholique de Paris.

•••

Possibilité de loger sur place

Pour toute information leslivreurs@leslivreurs.com • 06 60 44 53 16 180 180 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:30:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Place André Grosjean Ancien Presbytère de Monceaux-le-Comte

Monceaux-le-Comte 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté leslivreurs@leslivreurs.com

