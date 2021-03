Lycée Diwann,Kerampuilh,29270 Carhaix-Plouguer,Carhaix-Plouguer (29) stage de l’Ascension de l’asso GanAinm Lycée Diwann,Kerampuilh,29270 Carhaix-Plouguer,Carhaix-Plouguer (29)

le stage se tiendra sur une journée cette année avec Peter MERBETH et Loïc JOUCLA. Inscription obligatoire, ainsi que l’adhésion à l’association. Répertoire irlandais choisi par les intervenants et communiqués après inscription (<a>roland.blouin@free.fr</a>). <https://www.facebook.com/UilleannpipersdeBretagne> On amène son clou et son casse-croûte. Heure de fin de session donnée à titre provisoire et à adapter (Covid oblige) *source : événement [stage de l’Ascension de l’asso GanAinm](https://agendatrad.org/e/33150) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

