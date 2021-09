Bagneux Atelier BE Bagneux, Hauts-de-Seine Stage de la Toussaint à l’Atelier BE Atelier BE Bagneux Catégories d’évènement: Bagneux

Stage : Découverte de la découpeuse laser et de la scie à chantournée à l’Atelier BE ———————————————————————————— ****** Le tarif réduit est accordé pour les jeunes résidents dans la résidence Poitou-Meuniers à Bagneux. ### // PLANNING DU STAGE // **Lundi 25 – Jour 1 :** Arrivée des participants – Visite de l’atelier BE-Fablab éphémère // Découverte des machines et outils à disposition // Initiation à l’utilisation des scies à chantourner // Choix ou création d’un dessin simple à découper // Transfer du dessin vers la matière (bois contreplaqué) // **Mardi 26 – Jour 2 :** Fabrication avec les outils manuels // apprendre à scier, poncer, vernir avec du brou du noix // apprendre à documenter sur une plateforme libre d’aces de type wiki **Mercredi 27 – Jour 3 :** Découverte de la découpeuse laser // Transfer du même projet-dessin + dessin de gravure vers une application libre d’accès – Canevas // Formation d’utilisation et configuration de la découpeuse laser **Jeudi 28 – Jour 4 :** Fabrication du projet (découpe et gravure ) avec la découpeuse laser **Vendredi 29 – Jour 5 :** Fabrication-suite et finition // Poncer, vernir // Documenter le processus // Pot de fin de stage et échange d’impression

