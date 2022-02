Stage : de la potagère à la médicinale Saint-Martin-de-Gurson, 1 août 2022, Saint-Martin-de-Gurson.

Stage : de la potagère à la médicinale Jardin biologique 5 impasse du lac Saint-Martin-de-Gurson

2022-08-01 10:00:00 – 2022-08-05 17:00:00 Jardin biologique 5 impasse du lac

Saint-Martin-de-Gurson Dordogne Saint-Martin-de-Gurson

Nous vous proposons de séjourner dans une ferme maraîchère pour découvrir et fabriquer des produits avec les potagères et les médicinales.

Au jardin biologique, les légumes, plantes médicinales et fruitiers sont cultivés en association.

Le sol est considéré, ici, comme un être vivant à part entière. Une attention particulière est portée aux interactions entre la faune et la flore, ainsi les chèvres, brebis, poules, canards et l’âne participent à la culture du jardin maraîcher.

C’est aussi un bois et des prairies où nous pouvons observer des renards, chevreuils, insectes et oiseaux (refuge LPO).

Organisation : association Communerbe et Le Jardin biologique

COMMUNERBE

Jardin biologique 5 impasse du lac Saint-Martin-de-Gurson

dernière mise à jour : 2022-02-07 par