Stage de Kung-Fu traditionnel Saint-Contest, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Saint-Contest.

Stage de Kung-Fu traditionnel 2021-07-17 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-17 15:00:00 15:00:00 Ecole Bái lóng 5, rue des champs Bailly

Saint-Contest Calvados Saint-Contest

L’école traditionnelle Bái lóng vous propose de découvrir une forme traditionnelle Tao (suite de mouvements enchainés et codifiés) lors d’un stage exceptionnel de Kung-fu qui aura lieu le samedi 17 Juillet de 9h00 à 15h00 aux portes de Caen.

« L’école Bái Lóng est une nouvelle école traditionnelle d’arts martiaux Chinois (Kung-fu, Taiji Quan & Qi-Gong) située à Saint Contest, aux portes de Caen en Normandie.

L’Ecole Bái Lóng a été créée dans le but de transmettre une pratique ancestrale en lien avec la tradition chinoise. Une pratique millénaire qui, au delà de l’aspect martial apporte confiance en soi, équilibre et santé.

Trois disciplines y sont enseignées: Le Kung-fu, le Taiji Quan (Taichi Chuan) et le Qi-Gong. »

wushucaen@gmail.com +33 6 62 23 49 74 http://www.kungfucaen.com/

