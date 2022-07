Stage de Kung-fu I Ecole Bai Long Saint-Contest Saint-Contest Catégories d’évènement: Calvados

Calvados Saint-Contest L’école BÁI LÓNG vous propose un stage de Kung-fu au sein même de notre école sur la forme des « 7 poings de Shaolin ».

Une occasion de découvrir cette boxe ancienne et la notion de « poings en cercle ». Ce stage est ouvert à tous !

