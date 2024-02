Stage de Kumite Complexe sportif Léo Lagrange Saint-Marcel, samedi 10 février 2024.

Stage de Kumite Complexe sportif Léo Lagrange Saint-Marcel Eure

Le Kumite kesako ?

Le kumite est le combat conventionnel du karaté. Le « kumi » signifie groupe et le « te » désigne la main, ce qui implique le fait de s’entraîner à deux et non pas de manière isolée.

Vous souhaitez découvrir cette discipline, venez participer au stage proposé par le SMK avec Enzo Berthon le samedi 10 février de 13h30 à 16h au Complexe Léo Lagrange à Saint-Marcel

Stage gratuit et ouvert à toutes et tous et de tous niveaux.

Pour plus d’informations au 06 95 98 99 23 ou par mail à smk27950@gmail.com

Le Kumite kesako ?

Le kumite est le combat conventionnel du karaté. Le « kumi » signifie groupe et le « te » désigne la main, ce qui implique le fait de s’entraîner à deux et non pas de manière isolée.

Vous souhaitez découvrir cette discipline, venez participer au stage proposé par le SMK avec Enzo Berthon le samedi 10 février de 13h30 à 16h au Complexe Léo Lagrange à Saint-Marcel

Stage gratuit et ouvert à toutes et tous et de tous niveaux.

Pour plus d’informations au 06 95 98 99 23 ou par mail à smk27950@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 13:30:00

fin : 2024-02-10 16:00:00

Complexe sportif Léo Lagrange 18 Rue de Barrière

Saint-Marcel 27950 Eure Normandie smk27950@gmail.com

L’événement Stage de Kumite Saint-Marcel a été mis à jour le 2024-02-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération