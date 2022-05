Stage de Kouign-Amann Commana Commana Catégories d’évènement: 29450

Commana

Stage de Kouign-Amann Commana, 20 juillet 2022, Commana. Stage de Kouign-Amann Moulins de Kérouat Ecomusée des Monts d’Arrée Commana

2022-07-20 – 2022-07-20 Moulins de Kérouat Ecomusée des Monts d’Arrée

Commana 29450 Commana Venez réaliser votre gâteau au beurre qui sera cuit dans le four à bois du village. Prévoir le pique-nique et un plat pour le transport de votre œuvre ! Inscription indispensable : nombre limité à 10. contact@ecomusee-monts-arree.fr +33 2 98 68 87 76 http://www.ecomusee-monts-arree.fr/ Venez réaliser votre gâteau au beurre qui sera cuit dans le four à bois du village. Prévoir le pique-nique et un plat pour le transport de votre œuvre ! Inscription indispensable : nombre limité à 10. Moulins de Kérouat Ecomusée des Monts d’Arrée Commana

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 29450, Commana Autres Lieu Commana Adresse Moulins de Kérouat Ecomusée des Monts d'Arrée Ville Commana lieuville Moulins de Kérouat Ecomusée des Monts d'Arrée Commana Departement 29450

Commana Commana 29450 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/commana/

Stage de Kouign-Amann Commana 2022-07-20 was last modified: by Stage de Kouign-Amann Commana Commana 20 juillet 2022 29450 Commana

Commana 29450