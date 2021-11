Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc, Gironde Stage de kizomba débutant Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc Catégories d’évènement: Gaillan-en-Médoc

Gironde

Stage de kizomba débutant Gaillan-en-Médoc, 28 novembre 2021, Gaillan-en-Médoc. Stage de kizomba débutant Salle de danse 2 rue de l’Hôtel de Ville Gaillan-en-Médoc

2021-11-28 – 2021-11-28 Salle de danse 2 rue de l’Hôtel de Ville

Gaillan-en-Médoc Gironde EUR 5 L’association sport loisir Events 33 vous propose un stage de kizomba pour débutant. Laurent et Cindy vont vous enseigner les bases, la musicalité et la technique, le tout dans la bonne humeur.

Au programme : de 15h à 16h30 stage kizomba débutant

16h30-18h pratique L’association sport loisir Events 33 vous propose un stage de kizomba pour débutant. Laurent et Cindy vont vous enseigner les bases, la musicalité et la technique, le tout dans la bonne humeur.

Au programme : de 15h à 16h30 stage kizomba débutant

16h30-18h pratique +33 6 37 44 79 82 L’association sport loisir Events 33 vous propose un stage de kizomba pour débutant. Laurent et Cindy vont vous enseigner les bases, la musicalité et la technique, le tout dans la bonne humeur.

Au programme : de 15h à 16h30 stage kizomba débutant

16h30-18h pratique Association Events 33

Salle de danse 2 rue de l’Hôtel de Ville Gaillan-en-Médoc

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Gaillan-en-Médoc, Gironde Autres Lieu Gaillan-en-Médoc Adresse Salle de danse 2 rue de l'Hôtel de Ville Ville Gaillan-en-Médoc lieuville Salle de danse 2 rue de l'Hôtel de Ville Gaillan-en-Médoc