Stage de Kintsugi Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Stage de Kintsugi Reims, 14 mai 2022, Reims. Stage de Kintsugi Le Bercail Avenue Jean Jaurès Reims

2022-05-14 – 2022-05-15 Le Bercail Avenue Jean Jaurès

Reims Marne Apprenez à réparer et sublimer les objets qui vous sont chers avec la technique japonaise du Kintsugi ! Découvrez l’art du Kintsugi avec Blandine Hamon , laqueure professionnelle à Paris, et Stéphanie Verger, céramiste à Reims. Etat des lieux des pièces cassées ou ébréchées et réparation à la laque végétale. Application de plusieurs types de laques, ponçage des objets, poudrage à base de métaux précieux. Mais qu’est-ce que le Kintsugi ? Technique japonaise datant du XVe siècle, le Kintsugi est l’art de réparer des pièces de céramique cassées, fêlées ou ébréchées sans vouloir faire disparaître la cassure. La pièce est recollée avec de la laque végétale et la réparation soulignée à la poudre d’or. Une dégustation de champagne animée par la sommelière Anaïs Guerchovitch sera offerte aux stagiaires ! Renseignements et inscriptions par mail ou Instagram. atelier.autourdelaterre@gmail.fr Le Bercail Avenue Jean Jaurès Reims

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Le Bercail Avenue Jean Jaurès Ville Reims lieuville Le Bercail Avenue Jean Jaurès Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Stage de Kintsugi Reims 2022-05-14 was last modified: by Stage de Kintsugi Reims Reims 14 mai 2022 Marne Reims

Reims Marne