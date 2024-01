Stage de Karaté pour les enfants Salle des Sports de Kerbiniou Guérande, lundi 22 avril 2024.

Stage de Karaté pour les enfants Chaque année, nous organisons un stage de Karaté avec les enfants du club et les enfants extérieurs au club. Sur inscription via le formulaire disponible en ligne. Stage ouvert à tous, pour le… 22 24 avril Salle des Sports de Kerbiniou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T10:00:00+02:00 – 2024-04-22T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-24T10:00:00+02:00 – 2024-04-24T16:30:00+02:00

Chaque année, nous organisons un stage de Karaté avec les enfants du club et les enfants extérieurs au club.

Sur inscription via le formulaire disponible en ligne.

Stage ouvert à tous, pour les 6-12 ans.

Salle des Sports de Kerbiniou Avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

