Stage de judo, 10 juillet 2022, .

Stage de judo

2022-07-10 – 2022-07-16

EUR Du dimanche 10 au samedi 16 juillet participer au stage de judo à Mur-de-Barrez/

Dimanche 10 juillet:

Accueil des participants

Entrainement à 17h

Samedi 16 juillet:

Clôture du stage

——————————-

Logement: gîte tout confort ou maison des randonneurs

Repas:

Petit déjeuner au logement

Le midi : Plateau repas traiteur en plein air autour du dojo

Le soir: apéro et repas au gîte ou au domaine Lescure (barbecue, aligot … )

Judo:

5h d’entrainement par jour (2h30 le matin et 2h30 en soirée)

Un plateau d’intervenant de qualité

Un des moments fort du stage: Compétition toute catégorie par équipes, tirage au sort intégral (équipes et ordre de passage) avec à la clef pour les meilleurs des récompenses 100% terroir.

Diverses activités possibles:

Footing et prépa physique pour les courageux

Balade dans la région, baignade au lac

Piscine, centre aquatique (jacuzzi, hammam, sauna…)

Pétanque et foot…

ou simplement « chiller » entre les entrainements

Tarifs:

300 euros incluant restauration, logement, location de la salle et encadrement.

Règlement d’un acompte de 150€ à l’inscription

Participation à la journée (2 entrainements + repas midi) 15€/jour

dernière mise à jour : 2022-04-25 par