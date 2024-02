Stage de Jonglerie Hent Kervig Paimpol, dimanche 18 février 2024.

Stage de Jonglerie Hent Kervig Paimpol Côtes-d’Armor

Cirque en Flotte et François Pestel, artiste de cirque de la compagnie RICOCHET, vous proposent 3 mini-stages sur une journée spéciale jonglerie !

– De 9h30 à 10h30 atelier duo parent/ enfant pour les 4-7 ans.

Découverte de la jonglerie.

– De 10h 45 à 12h45 atelier pour les 8-11 ans.

Découverte de la balle, des passes, début de 3 balles, …

– De 14h à 17h atelier pour les 12 ans et plus, les adultes sont les bienvenus !

Découverte de la balle contact, les types de lancés, jongle croisée parallèle, travail en individuel… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 10:45:00

fin : 2024-02-18 12:45:00

Hent Kervig Gymnase Kerraoul 2

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne cirkenflotte@wanadoo.fr

L’événement Stage de Jonglerie Paimpol a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol