Niort Deux-Sèvres EUR 40 Stage de jeu d’échecs pour débutants et/ou confirmé niveau 1.

Cours le samedi et tournoi amical le dimanche avec remise de médailles et licence B offerte à chaque participant. En partenariat avec Echiquier Niort.

