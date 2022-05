Stage de jeu d’acteur et écriture de scénarios Lavaur Lavaur Catégories d’évènement: Lavaur

Tarn

Stage de jeu d’acteur et écriture de scénarios Lavaur, 2 juillet 2022, Lavaur. Stage de jeu d’acteur et écriture de scénarios Local KILÏN THEATRE 13, rue de la mairie Lavaur

2022-07-02 – 2022-07-03 17:00:00 Local KILÏN THEATRE 13, rue de la mairie

Lavaur Tarn EUR Ce stage tout public est basé sur l’improvisation et l’écriture de scénarios. Il invite les participants à se mettre en situation de jeu autre que sur une scène de théâtre en étant en plein air et à inventer des histoires pour soi et les autres. kilintheatre81@gmail.com +33 6 16 13 20 99 https://kilintheatre.blogspot.com/ Local KILÏN THEATRE 13, rue de la mairie Lavaur

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Lavaur, Tarn Autres Lieu Lavaur Adresse Local KILÏN THEATRE 13, rue de la mairie Ville Lavaur lieuville Local KILÏN THEATRE 13, rue de la mairie Lavaur Departement Tarn

Lavaur Lavaur Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lavaur/

Stage de jeu d’acteur et écriture de scénarios Lavaur 2022-07-02 was last modified: by Stage de jeu d’acteur et écriture de scénarios Lavaur Lavaur 2 juillet 2022 Lavaur Tarn

Lavaur Tarn