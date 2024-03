Stage de hockey sur gazon Golf de la Boulie Buc, lundi 15 avril 2024.

Stage de hockey sur gazon Venez découvrir un sport olympique : le hockey sur gazon 15 – 19 avril Golf de la Boulie

Le Racing Club de France de Hockey vous propose une semaine de hockey, d’ateliers spécifiques, de jeux, d’activités… et de cadeaux. Le tout encadré par les joueurs des équipes Élite du club et de l’équipe de France.

du 15 au 19 avril (deuxième semaine des vacances scolaires)

Golf de la Boulie, rue du Pont Colbert, 78000 Versailles

⏰ De 9h à 16h30

De 6 à 14 ans (garçons et filles, débutants et confirmés)

185 €

https://rcfhockey.assoconnect.com/collect/description/407772-c-top-hockey-camp-paques-2024

Informations : 06 09 02 03 24

