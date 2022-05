Stage de hockey Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Du 18 au 22 juillet 2022

Du 25 au 29 juillet 2022 Notre stage est parfait pour les enfants qui débutent au hockey mais aussi pour ceux qui veulent préparer la saison prochaine, préparer des regroupements nationaux ou encore performer dans le hockey.

Pensez à munir vos enfants d’une gourde et prévoir une tenue de pluie.

Possibilité de ramener son repas pour le prendre sur place, le midi. Si besoin, garderie de 9h à 10h, au tarif de 5 euros par jour et par enfant, à payer sur place (merci de nous informer si vous désirez bénéficier de ce service afin que nous prévoyons les encadrants en nombre suffisant). Pour les enfants de 5 à 13 ans.

Limité à 40 enfants.

De 10h à 12h et de 14h à 17h.

200 € la semaine (tarif préférentiel accordé aux licenciés du club, nous consulter). Réduction pour 2 ou 3 semaines

Tarifs été :

1 semaine : 200,00 €

2 semaines : 380,00 €

3 semaines : 450,00 € Merci d’arriver 15 minutes avant le début de l’horaire pour ne pas retarder le début du stage et permettre le pointage des enfants.

