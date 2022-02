Stage de hip hop Saint-Julien-Chapteuil Saint-Julien-Chapteuil Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire EUR 40 40 Stage de hip hop avec Victor Moutbeka. Du lundi au vendredi de 10h à 12h pour les enfants de 7 à 14 ans. agora.stages@gmail.com Saint-Julien-Chapteuil

