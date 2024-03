Stage de hip hop et graff à l’Espace Jemmapes Espace Jemmapes Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public tout-petits et enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans. payant

87,5 euros pour les 5 jours (+5 euros en cas de première inscription)

Un stage d’initiation aux danses hip-hop, augmenté d’une découverte des techniques du graffiti.

Accroître la confiance en soi, solliciter sa mémoire et les ressources de son corps en s’accordant à la musique,

Ouvrir son esprit aux esthétiques urbaines et développer son inventivité au sein d’un groupe.

Une saine et joyeuse émulation au service d’une création collective et pluridisciplinaire.

Les enfants présenteront, à l’issue de leur stage, un spectacle des plus toniques !

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010

Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-hip-hop-et-graff

