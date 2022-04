Stage de hip hop à la Pimenterie Saint-Point Saint-Point Catégories d’évènement: Saint-Point

Saint-Point Saône-et-Loire Saint-Point EUR 90 100 Envie de vous défouler et/ou de découvrir de nouvelles pratiques ?

Inscrivez-vous au stage de Hip Hop.

Ce stage comprend de la danse (hip hop) avec le professeur Alexis Gueye et d’un atelier de street art avec l’artiste Benoit Carpentier .

Déroulé des journées :

9h30-12h30 : danse

14h-17h : atelier street art

Pensez à ramener votre casse croûte pour le midi !

Ne tardez pas à réserver, il n’y a que 12 places !

