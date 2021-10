Bordeaux Gymnase Stéhélin Bordeaux, Gironde Stage de Handball Gymnase Stéhélin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Catégories concernées : Moins de 11 et moins de 13 ans Au Gymnase Stéhélin Du 2 novembre au vendredi 5 novembre, de 9h30 à 16h00 ATTENTION : règlement avant le 26 octobre, uniquement au siège, 8 rue Gambetta 33200 Bordeaux. Pause déjeuner encadrée de 12h-14h, avec pique-nique à apporter, puis gouter offert par le club Prévoir : Vêtement de sport, chaussures de salle et gourde.

Adhérents AGJA : 20€/la journée ou 60€/4 jours – Non adhérents : 25€/la journée ou 75€/4 jours

Pour les moins de 11 et moins de 13 ans au Gymnase Stéhélin Gymnase Stéhélin 298 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 bordeaux Bordeaux Caudéran Gironde

