salle de gymnastique de la Harpe, le lundi 30 mai à 10:00

Vous souhaitez découvrir la gymnastique? Venez le faire au cours d’un stage d’une journée! Au programme: apprentissage des bases, préparation physique, travail en petits groupes sur les différents agrès… Prévoir un pique-nique pour le repas du midi Inscription obligatoire (15 places) sur [mon espace SIUAPS](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php).

Etre débutant dans l’activité

Pour toutes les personnes débutant dans l'activité ou inscrites sur les cours débutant au SIUAPS cette année. salle de gymnastique de la Harpe Rue doyen denis leroy, 35000 rennes Rennes

2022-05-30T10:00:00 2022-05-30T16:00:00

