Stage de gymnastique confirmé / compétiteurs salle de gymnastique de la Harpe Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Stage de gymnastique confirmé / compétiteurs salle de gymnastique de la Harpe, 6 juin 2022, Rennes. Stage de gymnastique confirmé / compétiteurs

salle de gymnastique de la Harpe, le lundi 6 juin à 10:00

Une journée organisée pour les gymnastes confirmés. Au programme : préparation physique générale, entraînement en petits groupes aux différents agrès. Prévoir un pique nique pour le midi ! Inscription obligatoire (20 places) sur le site [mon espace siuaps](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)

Avoir un niveau de gymnaste confirmé

Une journée complète sur les agrès ! salle de gymnastique de la Harpe Rue doyen denis leroy, 35000 rennes Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-06T10:00:00 2022-06-06T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu salle de gymnastique de la Harpe Adresse Rue doyen denis leroy, 35000 rennes Ville Rennes lieuville salle de gymnastique de la Harpe Rennes Departement Ille-et-Vilaine

salle de gymnastique de la Harpe Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Stage de gymnastique confirmé / compétiteurs salle de gymnastique de la Harpe 2022-06-06 was last modified: by Stage de gymnastique confirmé / compétiteurs salle de gymnastique de la Harpe salle de gymnastique de la Harpe 6 juin 2022 Rennes salle de gymnastique de la Harpe Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine