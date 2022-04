Stage de gym oxygène La Lande-de-Fronsac, 7 mai 2022, La Lande-de-Fronsac.

Stage de gym oxygène Salle Pascal Obispo Route Royale La Lande-de-Fronsac

2022-05-07 14:00:00 – 2022-05-07 17:30:00 Salle Pascal Obispo Route Royale

La Lande-de-Fronsac Gironde

EUR 8 Lalande Gymnastique Volontaire organise un stage de gym oxygène à l’extérieur avec Eric Martin.

Ce stage propose en première partie : renforcements musculaires , cardio, équilibre ,et en deuxième partie booocamp : initiation à la boxe sur des boucliers : un bon défouloir, puis ,challenges et défis par équipe Stretching et relaxation termineront la séance

L’Association proposera un moment de convivialité autour d’un goûter

Le niveau d’activité est adapté à Tous

L’accueil est ouvert à partir de 13h45 à la salle .

dernière mise à jour : 2022-04-27 par