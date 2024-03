stage de gym La Lande-de-Fronsac, samedi 6 avril 2024.

stage de gym La Lande-de-Fronsac Gironde

Stage ouvert à tous

Ensemble d’exercices cardio et renforcement musculaire à faire à son rythme et en binôme,puis en deuxième partie mobilité articulaire et stretching .

Chacun apporte son tapis de sol,nous pourrons en prêter si nécessaire, et chaussures intérieures adaptées au sport

la séance sera conviviale et dans la bonne humeur

Inscription si possible gymlalandedefronsac@gmail.com . 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:15:00

fin : 2024-04-06 12:45:00

salle Obispo place du 14 juillet 1789

La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine gymlalandedefronsac@gmail.com

L’événement stage de gym La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2024-03-22 par OT du Fronsadais