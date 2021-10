Paris Centre Paris Anim' Jemmapes île de France, Paris STAGE DE GYM, FITNESS ET STRETCHING Centre Paris Anim’ Jemmapes Paris Catégories d’évènement: île de France

STAGE DE GYM, FITNESS ET STRETCHING Centre Paris Anim’ Jemmapes, 2 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 2 au 5 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 19h à 20h30

Animé par Françoise Carluis. Un stage de quatre jours consacrés à la gym. L’occasion de travailler les abdos-fessiers et de renouer avec une gymnastique d’entretien, sans oublier de réviser les nécessaires techniques d’étirements pour assouplir son corps. Un stage proposé aux adultes, dès 16 ans. Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes Paris 75010

Contact :Centre Paris Anim’ Jemmapes 0148033322 info-ej@crl10.net http://www.crl10.net 0148033322 info-ej@crl10.net Animations -> Stage Sport

