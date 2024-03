Stage de guitare flamenca EMIG Montmorillon, samedi 6 avril 2024.

Stage de guitare flamenca Venez découvrir la pratique de la guitare flamenca 6 et 7 avril EMIG Membre de l’EMIG : 40€ / autres : 50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T16:00:00+02:00

Découvrir et s’initier aux techniques et au répertoire de la guitare flamenca, découvrir la technique de la main droite, jouer en rythme et en harmonie sur différents styles (compas tango, rumba, sevillanas, bulerias…).

Ouvert à tous les musiciens guitaristes

Limité à 10 personnes

EMIG 2 place du vieux marché, montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 16 70 »}, {« type »: « email », « value »: « emig.valdegartempe@gmail.com »}]

Montmorillon Guitare