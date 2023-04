Stage de guitare flamenca avec Pedro Barragán Flamenco en France 75020 Catégories d’Évènement: 75020

île de France

Stage de guitare flamenca avec Pedro Barragán Flamenco en France, 22 avril 2023, 75020. Le samedi 22 avril 2023

de 16h30 à 19h30

.Public adultes. payant Tarifs :

Adhérent.e.s : 75 €Non adhérent.e.s : 90 € Profitez de la présence de Pedro Barragán à Paris pour faire un stage de guitare avec un pédagogue reconnu de le Fondation Cristina Heeren. Pedro Barragán a débuté son apprentissage de la guitare au conservatoire supérieur del Liceo de Barcelone. Il a eu pour maître Manuel Granados. Par la suite, il a suivi les cours de la Fundación Cristina Heeren à Séville, où il enseigne actuellement l’accompagnement de la danse et du chant.

Ses maestros : Juan Habichuela, Rafael Riqueni, Manolo Franco ou Eduardo Rebollar, entre autres. Accompagnateur doué et compositeur d’excellence, ce stage est une belle opportunité pour les élèves guitaristes de parfaire leur apprentissage. Ses maestros : Juan Habichuela, Rafael Riqueni, Manolo Franco ou Eduardo Rebollar, entre autres. Niveau : Intermédiaire à Avancé Flamenco en France 33 rue des Vignoles Paris 75020 Contact : https://www.flamencoenfrance.fr/stages/stage-de-guitare-avec-pedro-barragan-2023-03-31 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/stage-de-guitare-avec-pedro-barragan

Droits réservés Guitare flamenco

Détails Catégories d’Évènement: 75020, île de France Autres Lieu Flamenco en France Adresse 33 rue des Vignoles Ville 75020 Departement Paris Lieu Ville Flamenco en France 75020

Flamenco en France 75020 Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/75020/

Stage de guitare flamenca avec Pedro Barragán Flamenco en France 2023-04-22 was last modified: by Stage de guitare flamenca avec Pedro Barragán Flamenco en France Flamenco en France 22 avril 2023 75020 Flamenco en France 75020

75020 Paris