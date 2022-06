Stage de guitare et de chant Gouy-Saint-André Gouy-Saint-André Catégorie d’évènement: Gouy-Saint-André

Saint-André au Bois Gouy-Saint-André 62870 Gouy-Saint-André Les chansons du groupe QUEEN offrent un terrain idéal de stage de chant et de guitare. C’est dans ce répertoire qu’on vous propose de plonger pendant 3 jours pour afin de travailler et d’interpréter plusieurs chansons en vue de préparer un spectacle de fin de stage ! Pour le chant : chant collectif et individuel, technique vocale. Travail sur la posture, la respiration et le soutien, le placement et les différentes couleurs de la voix, l’interprétation. Le répertoire de chansons sera travaillé avec les guitaristes en vue du concert (sous réserve) de fin de stage. Pour la guitare: travail d’un répertoire de chansons à la guitare (instrumental, accompagnement, arrangements à plusieurs guitares) afin d’accompagner les voix (travail sur les accords, harmonie, rythmiques dans différents styles. On vous proposera des morceaux à jouer en ensemble, en petits groupes ou en accompagnement des voix. L’objectif est d’amener les stagiaires à se produire sur scène dans les meilleures conditions en fin de stage. emmanueldufour@lesaintandredesarts.com +33 3 21 05 72 14 http://www.lesaintandredesarts.com/ Les chansons du groupe QUEEN offrent un terrain idéal de stage de chant et de guitare. C’est dans ce répertoire qu’on vous propose de plonger pendant 3 jours pour afin de travailler et d’interpréter plusieurs chansons en vue de préparer un spectacle de fin de stage ! Pour le chant : chant collectif et individuel, technique vocale. Travail sur la posture, la respiration et le soutien, le placement et les différentes couleurs de la voix, l’interprétation. Le répertoire de chansons sera travaillé avec les guitaristes en vue du concert (sous réserve) de fin de stage. Pour la guitare: travail d’un répertoire de chansons à la guitare (instrumental, accompagnement, arrangements à plusieurs guitares) afin d’accompagner les voix (travail sur les accords, harmonie, rythmiques dans différents styles. On vous proposera des morceaux à jouer en ensemble, en petits groupes ou en accompagnement des voix. L’objectif est d’amener les stagiaires à se produire sur scène dans les meilleures conditions en fin de stage. Saint-André au Bois Gouy-Saint-André

