Stage de guitare et de chant

2022-07-17 – 2022-07-23 Une semaine de cours ou diverses techniques seront étudiées a travers des standards de la chanson.

Phrasés blues ou jazz pour ceux qui le désirent ,accompagnements dans différents styles ainsi bossa, manouche, rock etc…

Niveau débutant accepté ; Michel Ghuzel est l’ auteur de la méthode coup de pouce et astuce brésilienne.

