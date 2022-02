Stage de Grimpe d’Arbres Enfants à Montaigu-Vendée – 3 jours entre le 18 et le 22 avril 2022 Parc Henri Joyau Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

du lundi 18 avril au vendredi 22 avril à Parc Henri Joyau

### VACANCES DE PAQUES du 18 au 22 Avril : STAGES de Grimpe d’Arbres Enfants 7/10 ans & 11/14 ans à Montaigu-Vendée ➡ Durée (3 jours) : Lundi, Mardi Mercredi pour les 7/10 ans & mercredi, jeudi & vendredi pour les 11/14 ans ➡ PRIX : 96 euros ➡ Lieu : Parc Henri JOYAU à Montaigu (18 au 22 avril) **Ces stages sont ouverts à TOUS, que TU sois débutant ou confirmé, à partir de 7 ans.** L’éducateur qui a pour mission de conduire les participants sur le chemin de la connaissance en générale, de la connaissance de l’activité et de son environnement, et de la connaissance de soi en particulier mettra en œuvre les objectifs éducatifs suivants : – Se respecter mutuellement; – Développer la conscience de sa liberté; – Préparer les jeunes et accompagner les adultes aux règles de vie en société : l’autonomie mais également la participation et la solidarité; – Prendre des responsabilités; – Apprendre puis respecter et sensibiliser l’autre à l’environnement conscience de l’importance du cadre.

Viens t’initier à la Grimpe d’Arbres avec ce stage de 3 jours pendant les vacances de Pâques dans le Parc Henri Joyau à Montaigu-Vendée Parc Henri Joyau Avenue Villebois Mareuil, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée

