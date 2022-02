Stage de gravure sur 3 demi-journées Brouains, 28 avril 2022, Brouains.

Stage de gravure sur 3 demi-journées Brouains

2022-04-28 09:00:00 – 2022-04-28 13:00:00

Brouains Manche Brouains

Dans un cadre propice à la création, la vallée des Moulins, nous pourrons orienter le stage autour du paysage. A partir de croquis ou de photographies, nous explorerons le champ d’expérimentations qu’offrent les procédés de la gravure et de l’impression :

– la gravure à plat (monotype),

– la gravure en relief (gravure sur bois/linoléum/gomme à graver),

– la gravure en creux (pointe sèche sur cuivre/zinc/plexis/tetra).

« Je ne pratique pas la gravure avec austérité mais avec curiosité. C’est mon goût de l’expérimentation, l’envie d’explorer les diverses pratiques liées à la gravure qui permettent aux participants de prendre confiance et finalement de persévérer dans leurs projets créatifs.

Je favorise la convivialité, l’échange entre les participants et j’invite chacun à développer un regard sur son travail à la fois réflexif et attentif à l’inattendu. »

Mathilde LOISEL.

contact@moulindelasee.fr +33 2 33 49 76 64 http://www.moulindelasee.fr/

Brouains

