Stage de gravure pour les enfants Saint-Jean-le-Thomas, 21 février 2023

Stage de gravure pour les enfants

15 chemin du Vieux Château Les Ateliers du Bout de la Mer Saint-Jean-le-Thomas Manche

2023-02-21 14:00:00 14:00:00 – 2023-02-21 16:00:00 16:00:00

Les Ateliers du Bout de la Mer 15 chemin du Vieux Château

Saint-Jean-le-Thomas

Manche

Saint-Jean-le-Thomas

Initiation à la gravure en relief, proposée par l’artiste Mathilde Loisel.

Les participants pourront réaliser une gravure sur gomme et repartir avec leurs impressions.

Enfants à partir de 7 ans.

Inscriptions obligatoires.

Mathilde Loisel, artiste graveuse depuis 2005, a effectué des études d’Histoire de l’Art et Médiation Culturelle avant de se former à la gravure en Allemagne puis dans le Nord de la France. Titulaire du CAPES en 2007, elle a ensuite enseigné les Arts plastiques durant 14 ans dans divers établissements du 2nd degré.

Aujourd’hui elle souhaite s’appuyer sur sa pratique personnelle pour transmettre sa passion de la gravure et accompagner les différents publics dans leur démarche créative.

mloiseldesdycke@free.fr +33 6 79 48 21 11 http://mathildeloisel50.free.fr/

