Stage de gravure Parly Parly Catégories d’évènement: Parly

Yonne

Stage de gravure Parly, 6 novembre 2023, Parly. Stage de gravure

La Métairie Bruyère Parly Yonne

2023-11-06 09:30:00 – 2023-11-10 16:30:00 Parly

Yonne Parly EUR 250 275 Lorsque l’on parle de gravure, c’est généralement à la taille-douce que l’on pense par la richesse inépuisable des effets qu’elle permet d’obtenir dans la création d’une image. Quoi de mieux alors que le cadre merveilleux d’un haut lieu de l’imprimerie pour apprendre à maîtriser les différentes techniques de gravure et d’impression ?

Réparti sur huit corps de ferme typiques de la Puisaye, le centre d’art graphique la Métairie Bruyère regroupe un ensemble d’ateliers ainsi que la maison d’édition RLD, spécialisée dans l’estampe et le livre d’artiste. Cette complémentarité des métiers d’art en fait un espace de création unique en Europe. Accompagnés techniquement par Myriam Lezier, les stagiaires s’attèlent à la réalisation d’un projet personnel défini lors de la première journée les conduisant à la production d’un ensemble cohérent de plusieurs gravures sur cuivre. lametairieb@gmail.com +33 3 86 74 30 72 lezier

Parly

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Parly, Yonne Autres Lieu Parly Adresse La Métairie Bruyère Parly Yonne Ville Parly lieuville Parly Departement Yonne

Parly Parly Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parly/

Stage de gravure Parly 2023-11-06 was last modified: by Stage de gravure Parly Parly 6 novembre 2023 La Métairie Bruyère Parly Yonne Parly Yonne

Parly Yonne