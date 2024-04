Stage de gravure « Du geste tracé au trait gravé » Abbadiale Maison des Arts Arras-en-Lavedan, lundi 17 juin 2024.

Stage de gravure « Du geste tracé au trait gravé » Abbadiale Maison des Arts Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Il s’agit de libérer le regard et de déployer le geste tracé et le geste gravé en une écriture fluide et continue afin de recréer du lien entre ce qui nous entoure et ce qui est imprimé en nous. Nous travaillerons sur différents supports souples et rigides en abordant différentes techniques de la gravure (taille douce et taille d’épargne). Une approche complète, qui au-delà de la technique même de la gravure, invite à nourrir l’expérience sensorielle jusqu’à retranscrire l’essentiel. Nous ponctuerons ces deux journées de différentes sessions courtes de croquis et d’esquisses. La finalité sera un petit carnet de notre paysage intime constitué d’un échantillonnage de nos différentes réalisations (traces, empreintes et écriture déposées). Ce stage induira à la fois une expérimentation individuelle et collective.

Les déjeuners sont pris en communs dans les locaux de l’Abbadiale, chaque stagiaire apporte son panier-repas.

Matériel fourni.

Inscription auprès d’Ekin KIRIMKAN, par mail ou par téléphone. 180 180 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-17 10:00:00

fin : 2024-06-18 17:00:00

Abbadiale Maison des Arts ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie kirimkanekin@gmail.com

