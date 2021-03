STAGE DE GRAVURE, 14 mars 2021-14 mars 2021, Béziers.

Béziers Hérault

L’atelier propose des cours d’initiation et de perfectionnement à la technique de la gravure et de l’impression en taille-douce. Les stages se font par petits groupes de 2 à 4 personnes maximum. Il est possible de s’inscrire à la demi-journée ou à la journée.

Le matériel (petit outillage, papier et encre) est compris dans les tarifs à l’exception des plaques de zinc qui peuvent être achetées sur place (environ 8 euros pour une plaque 15 x 20 cm).

Tarif : 30 € la demi-journée (4 heures) / 60 € la journée (8 heures).

http://atelierempreinte.com/

atelier de l’empreinte