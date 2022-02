STAGE DE GRAVURE AVEC EKIN KIRIMKAN Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan Catégories d’évènement: Arras-en-Lavedan

Hautes-Pyrénées

STAGE DE GRAVURE AVEC EKIN KIRIMKAN Arras-en-Lavedan, 28 mars 2022, Arras-en-Lavedan. STAGE DE GRAVURE AVEC EKIN KIRIMKAN Abbadiale La Maison des Arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

2022-03-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-30 17:00:00 17:00:00 Abbadiale La Maison des Arts ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées Arras-en-Lavedan Stage ouvert tant aux amateurs qu’aux initiés. Il n’est pas nécessaire de maîtriser le dessin pour participer à ce stage 1er jour : présentation et initiation à la gravure à la pointe sèche sur supports souples comme le tetra pak et le rhénalon. Nous débuterons la séance avec des exercices de lâcher prise du regard et du geste afin de libérer notre trait. 2ème jour : approche de la gravure à l’eau forte (morsure chimique non toxique) sur plaque de zinc. 3ème jour (facultatif) : déclinaisons et jeux d’inclusion, de réserve, de gaufrage et de surimpression. Les personnes ayant déjà pratiqué bénéficieront d’un accompagnement technique et pictural de leurs projets sur la durée du stage. Tarif : 170 € pour les 2 jours / 230 € pour les 3 jours — Frais d’inscription 10€ inclus

Nombre de participants : de 4 à 6 personnes

Horaires : 10h — 17h

Nous vous demandons de respecter les règles sanitaires en vigueur au moment du stage (présentation du passe sanitaire ou du passe vaccinal). Repas tiré du sac pris en commun dans le respect des règles sanitaires. Si vous avez besoin d’un hébergement, n’hésitez pas à nous en faire part, nous pourrons organiser la réservation d’un hébergement (gîte ou chambre d’hôtes). La gravure est une technique de l’estampe et un procédé d’impression passionnant, permettant une vraie cuisine. Nous laisserons donc libre cours à l’expérimentation et à l’alchimie des éléments intervenants tout au long du processus de création. Accueil Stage ouvert tant aux amateurs qu’aux initiés. Il n’est pas nécessaire de maîtriser le dessin pour participer à ce stage 1er jour : présentation et initiation à la gravure à la pointe sèche sur supports souples comme le tetra pak et le rhénalon. Nous débuterons la séance avec des exercices de lâcher prise du regard et du geste afin de libérer notre trait. 2ème jour : approche de la gravure à l’eau forte (morsure chimique non toxique) sur plaque de zinc. 3ème jour (facultatif) : déclinaisons et jeux d’inclusion, de réserve, de gaufrage et de surimpression. Les personnes ayant déjà pratiqué bénéficieront d’un accompagnement technique et pictural de leurs projets sur la durée du stage. Tarif : 170 € pour les 2 jours / 230 € pour les 3 jours — Frais d’inscription 10€ inclus

Nombre de participants : de 4 à 6 personnes

Horaires : 10h — 17h

Nous vous demandons de respecter les règles sanitaires en vigueur au moment du stage (présentation du passe sanitaire ou du passe vaccinal). Repas tiré du sac pris en commun dans le respect des règles sanitaires. Si vous avez besoin d’un hébergement, n’hésitez pas à nous en faire part, nous pourrons organiser la réservation d’un hébergement (gîte ou chambre d’hôtes). Abbadiale La Maison des Arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Arras-en-Lavedan, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Arras-en-Lavedan Adresse Abbadiale La Maison des Arts ARRAS-EN-LAVEDAN Ville Arras-en-Lavedan lieuville Abbadiale La Maison des Arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Departement Hautes-Pyrénées

STAGE DE GRAVURE AVEC EKIN KIRIMKAN Arras-en-Lavedan 2022-03-28 was last modified: by STAGE DE GRAVURE AVEC EKIN KIRIMKAN Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan 28 mars 2022 Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées